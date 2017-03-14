33 очка Пола не спасли «Клипперс» от поражения в игре с «Ютой»

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде уступил «Юте Джаз» со счётом 108:114.
«Джаз» по итогам первой половины встречи уступали с разницей в 7 очков, но после перерыва восстановили равновесие и вышли вперёд. На старте заключительной четверти перевес хозяев достиг 14 очков. «Клипперс» несколько сократили отставание, но большего добиться не сумели.
Самым результативным игроком встречи оказался Крис Пол, набравший 33 очка. В составе победителей самым результативным стал Гордон Хэйворд, на счету которого 27 очков.