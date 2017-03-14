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Картер стал первым 40-летним игроком в истории НБА, реализовавшим 6 трёхочковых
14 марта 2017, вторник. 11:08.
Баскетбол
Защитник «Мемфис Гриззлиз»
Винс Картер
стал первым 40-летним игроком в истории НБА, которому удалось реализовать 6 трёхочковых бросков в одном матче.
В
поединке
с «Милуоки Бакс» (113:93) Картер набрал 24 очка. 40-летнему защитнику удалось забить 8 из 8 бросков с игры, включая 6 из 6 из-за дуги.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Мемфис Гриззлиз
Винс Картер
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Новости. Баскетбол
14 марта 2017, вторник
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