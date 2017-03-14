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175 лет назад 2016
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Картер стал первым 40-летним игроком в истории НБА, реализовавшим 6 трёхочковых

14 марта 2017, вторник. 11:08. Баскетбол
Защитник «Мемфис Гриззлиз» Винс Картер стал первым 40-летним игроком в истории НБА, которому удалось реализовать 6 трёхочковых бросков в одном матче.

В поединке с «Милуоки Бакс» (113:93) Картер набрал 24 очка. 40-летнему защитнику удалось забить 8 из 8 бросков с игры, включая 6 из 6 из-за дуги.

Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мемфис Гриззлиз Винс Картер
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