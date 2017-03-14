Дерозан: игроки «Торонто» должны относиться к каждому матчу как к последнему

Лидер «Торонто Рэпторс»после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (100:78) рассказал о задачах команды на финальный отрезок регулярного чемпионата.«Ни одна из команд лучшей четвёрки Востока не находится в идеальной ситуации. У кого-то была хорошая неделя, у кого-то – плохая. Это может меняться очень быстро. У нас осталось ещё много игр, и мы должны относиться к каждой из них как к последней», – приводит слова Дерозана ESPN.На данный момент «Торонто» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.