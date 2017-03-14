Льюль: соблазняли переходом в НБА, но я продлил контракт с «Реалом» на 6 лет

Защитник «Реала»рассказал, что подписал шестилетний контракт с мадридским клубом, несмотря на то что в НБА проявляли интерес к его персоне.«Меня соблазняли переходом в НБА, но я счастлив здесь. Это команда, с которой я хочу играть и завоёвывать титулы. Я не знаю, что произойдёт в будущем, но я подписал соглашение о продлении контракта на шесть лет и этим летом не покину клуб», — цитирует Льюля Marca.В текущем сезоне средние показатель Льюля за матч в чемпионате Евролиги составляют 16,2 очка, 6,3 передачи и 2,2 подбора.