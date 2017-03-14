«Калев» уступил «Автодору», несмотря на дабл-дабл Мирковича

Саратовский «Автодор» добыл выездную победу над таллинским «Калевом» в матче очередного тура Единой лиги ВТБ. Первая половина встречи прошла в равной борьбе, а на большой перерыв команды ушли с двухочковым перевесом «Автодора» — 41:43.В третьей четверти хозяевам удалось сравнять счёт, но ударная двухминутка в исполнении гостей перед последним перерывом создала им отрыв в 7 пунктов.В заключительном отрезке матча «Автодору» удалось удержать нужное преимущество, итоговая победа команды из Саратова – 94:86.Лучшим игроком матча стал Бранко Миркович, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 передач. В составе победителей самым результативным стал Николас Миннерат, набравший 24 очка.