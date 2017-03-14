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Дэнни Эйндж: летом «Бостон» подпишет контракт с Жижичем

14 марта 2017, вторник. 22:37. Баскетбол
Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж заявил, что летом руководство клуба планирует подписать контракт с центровым Анте Жижичем.

«Жижич хочет быть здесь, а мы хотим подписать Жижича, после 1 июля мы это сделаем», — передаёт слова Эйнджа Sportando.

Сам баскетболист подтвердил своё желание перебраться за океан. «В этом году я улучшил свою игру, приобрёл опыт и поработал над своим телом. Думаю, что сейчас я уже готов к НБА», — сказал Жижич.

Хорват был выбран «Бостоном» на драфте-2016 под 23-м номером. В этом сезоне он продолжает выступление в Европе, защищая цвета турецкой «Дарушшафаки». В 11 поединках Евролиги статистика центрового составляет 10 набранных очков и 7,1 подбора в среднем за игру.
Источник: Sportando Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Дэнни Эйндж
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