Дэнни Эйндж: летом «Бостон» подпишет контракт с Жижичем

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс»заявил, что летом руководство клуба планирует подписать контракт с центровым«Жижич хочет быть здесь, а мы хотим подписать Жижича, после 1 июля мы это сделаем», — передаёт слова Эйнджа Sportando.Сам баскетболист подтвердил своё желание перебраться за океан. «В этом году я улучшил свою игру, приобрёл опыт и поработал над своим телом. Думаю, что сейчас я уже готов к НБА», — сказал Жижич.Хорват был выбран «Бостоном» на драфте-2016 под 23-м номером. В этом сезоне он продолжает выступление в Европе, защищая цвета турецкой «Дарушшафаки». В 11 поединках Евролиги статистика центрового составляет 10 набранных очков и 7,1 подбора в среднем за игру.