Форвард «Денвер Наггетс» Данило Галлинари планирует принять участие в Евробаскете-2017. Об этом сообщает Sportando. На вопрос, будет ли он играть на турнире, итальянец коротко ответил «да».
Минувшим летом Галлинари принял участие в квалификационном турнире к Олимпийским Играм, а в 2015-м выступал за «Скуадру Адзурру» на Евробаскете.
В текущем сезоне НБА итальянский форвард сыграл 53 игры регулярного чемпионата, набирая по 18 очков, собирая по 4,8 подборов и раздавая по 2,1 передачи в среднем за матч.