16 очков Ирвинга и трипл-дабл Джеймса помогли «Кливленду» разгромить «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете выиграл у «Детройт Пистонс» со счётом 128:96.«Кавальерс» завершили первую четверть с перевесом в 18 очков и в дальнейшем лишь увеличивали свой отрыв, завершив встречу с разгромным счётом.Самым результативным игроком встречи стализ «Кливленда», набравший 26 очков, а его партнёр по командеоформил трипл-дабл из 16 очков, 12 передач и 11 подборов. Лучшим в составе «Детройта» с 17 очками оказался