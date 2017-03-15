«Голден Стэйт» одолел «Филадельфию», Карри набрал 29 очков, Томпсон — 28

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете выиграл у «Филадельфии Сиксерс» со счётом 106:104.Первая половина встречи прошла в равной борьбе, а после перерыва «Филадельфия» захватила инициативу и ушла в отрыв. Заключительную четверть хозяева начинали с отставанием в 12 очков, но сумели восстановить равновесие и добиться победы за счёт лучшей игры в концовке встречи.Самыми результативными игроками встречи стали, набравшие соответственно 29 и 28 очков. В составе «Сиксерс» лучшим оказался, на счету которого 25 очков.