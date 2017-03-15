Уэстбрук: удивился, когда болельщики «Бруклина» радовались промаху своей команды

Для разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер»стала сюрпризом реакция болельщиков на его очередной трипл-дабл в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс».«Я решил, что там что-то произошло. Действительно недоумевал, почему зрители так громко радовались, когда я взял подбор после промаха их команды. Подумал, что, наверное, на трибунах что-то раздают», – цитирует Уэстбрука ESPN.Встреча завершилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 122:104, а Уэстбрук в ней набрал 25 очков, совершил 12 подборов и отдал 19 передач.