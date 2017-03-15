Гриффин: Лав вернётся в строй в ближайшем выездном турне «Кливленда»

Генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс»ожидает, что мощный форвард командывернётся в строй после травмы в ближайшее время.«По ходу реабилитации после операции на каждом новом этапе возможно опухание. Но если этого не случится и Лав не будет ощущать боли, мы разрешим ему перейти к следующему шагу и оценим результаты. Я рассчитываю, что Кевин выйдет на площадку в предстоящем выездном турне команды», – цитирует Гриффина ESPN.После операции на колене Лав пропустил уже 13 матчей регулярного чемпионата.