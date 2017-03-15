Иванович может покинуть «Химки» после завершения сезона-2016/17

Главный тренер БК «Химки», скорее всего, покинет клуб после окончания нынешнего сезона.Руководство подмосковной команды готово рассмотреть возможность продления контракта с 59-летним специалистом лишь в случае выхода «Химок» в Евролигу. По информации «Известий», даже удачное выступление клуба в плей-офф Единой лиги ВТБ не станет гарантией пролонгации договора, срок действия которого истекает уже в июне 2017 года.«Химки» могут расстаться с Ивановичем даже в случае завоевания путёвки в Евролигу. Тренер имеет довольно натянутые отношения с лидерами коллектива, что может стать решающим фактором в вопросе продления контракта главного тренера. В итоге клуб встанет перед тяжёлым выбором: поменять наставника или заняться серьёзной ротацией состава», – приводят слова источника «Известия».