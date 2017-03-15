Леброн Джеймс: не мог допустить, чтобы Ирвинг продолжал лежать на паркете

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал эпизод в матче с «Детройт Пистонс» (128:96), когда он случайно сбил с ног своего партнёра по команде Кайри Ирвинга.
«Я не мог допустить, чтобы Кайри продолжал лежать на паркете. Я должен был поставить своего парня на ноги, а затем вывести мяч на чужую половину площадки до конца отведённого времени», – приводит слова Джеймса ESPN.
В матче с «Детройтом» Леброн оформил 10-й трипл-дабл в сезоне, собрав коллекцию из 16 очков, 12 передач и 11 подборов.