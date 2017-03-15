Гендир «Химок»: преждевременно говорить об уходе Ивановича

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал слухи о возможном непродлении контракта с главным тренером команды Душко Ивановичем по итогам текущего сезона.
«Поражение от «Валенсии» в Еврокубке — это негативный результат, который мы тяжело переживаем. Но шансы у нас есть. Наша ближайшая задача — занять второе месте по итогам регулярного сезона, что позволит получить преимущество своей площадки в плей-офф и разминуться с ЦСКА до финальной серии. Что касается Ивановича, то пока преждевременно говорить о том, будет продлён контракт с главным тренером или нет. Посмотрим на результаты клуба по окончании сезона. Мы изначально ставили задачу вернуться в Евролигу и работаем для достижения этой цели», — приводят слова Астахова «Известия».