Картер: сейчас я бы обыграл Джордана один на один

Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз»заявил, что мог обыгратьв противостоянии один на один, сойдись они на паркете сейчас, когда Джордан давно завершил карьеру. Джордан не выступает с 2003 года.«Думаю, сейчас я бы обыграл его. Ведь я ещё выступаю, а он нет. Я должен использовать это как преимущество.В конкурсе данков я бы поставил на себя, даже будь нам обоим по 24 года. Но звание величайшего игрока всех времён я отдам ему», — заявил Картер в эфире The Dan Patrick Show.