Лябисье стал первым игроком с драфта-2016, набравшим 30 и более очков

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175 лет назад
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16 марта 2017, четверг. 09:53.
Баскетбол
Центровой «Сакраменто Кингз»
Скаль Лябисье
стал первым игроком с драфта НБА 2016 года, которому удалось набрать как минимум 30 очков.
В
поединке
с «Финикс Санз» (107:101) Скаль провёл на площадке 30 минут, набрав 32 очка, совершив 11 подборов и 2 перехвата.
Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Сакраменто Кингз
Новости. Баскетбол
16 марта 2017, четверг
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