Олдридж: рад, что снова могу играть

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж прокомментировал свою игру в поединке регулярного чемпионата НБА против «Портленд Трэйл Блэйзерс» (106:110).
«Слегка потерял ритм, но всё равно очень рад вернуться. Жаль, что мы проиграли. Но я всё же очень счастлив, что снова оказался среди товарищей по команде, рад, что снова могу играть», – приводит слова Олдриджа ESPN.
Напомним, что Ламаркус пропустил два матча из-за аритмии сердца. В игре с «Портлендом» форвард собрал коллекцию из 19 очков, 7 подборов и 4 результативных передач.