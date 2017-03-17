21 очко Синглтона помогло «Панатинаикосу» обыграть «Реал» в Евролиге

В Афинах состоялся матч 26-го тура Евролиги, в раках которого «Панатинаикос» принимал на своём паркете мадридский «Реал». Встреча этих команд завершилась победой греческой команды со счётом 88:82.На большой перерыв «Панатинаикос» ушёл, имея преимущество «+2». И хотя гостям удалось в третьем отрезке встречи ликвидировать отставание, четвёртая четверть осталась за хозяевами площадки.Самым результативным игроком матча стал центровой «Панатинаикоса», на счету которого 21 очко и 9 подборов.