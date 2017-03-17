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175 лет назад 2016
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«Фенербахче» обыграл «Бамберг» благодаря 26 очкам Бобби Диксона

17 марта 2017, пятница. 00:35. Баскетбол
В Германии состоялся матч 26-го тура Евролиги, в раках которого клуб «Бамберг» на своём паркете принимал турецкий «Фенербахче». Встреча завершилась поражением команды из Бамберга со счётом 78:83.

На большой перерыв хозяева ушли уступая в счёте «-4», а к концу третьей четверти уступали уже 12 очков. Заключительный отрезок хозяева площадки оставили за собой, но этого не хватило, чтобы вырвать победу.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Фенербахче» Бобби Диксон, набравший 26 очков и совершивший 6 подборов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
16 марта 2017, четверг. 22:45 МСК
Бамберг
Бамберг, Германия
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бамберг:
Фенербахче:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бамберг БК Фенербахче
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