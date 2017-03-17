Трипл-дабл Йокича и 35 очков Бартона принесли «Денверу» победу над «Клипперс»

«Денвер Наггетс» крупно обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 129:114 в пользу хозяев.В составе «Денвера» трипл-дабл на свой счёт записал, набравший 17 очков, 14 подборов и 11 передач. Самым результативным стал, в активе которого 35 очков. Ещё 20 очков на счету Гэри Харриса. За «Клипперс» 22 очка набрал Джей Джей Редик, а Крис Пол оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 передач.