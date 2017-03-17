Носов: не испытываю радости от того, что Мозгов сидит на скамейке запасных

Экс-центровой сборной Россиисчитает, что отсутствие регулярной игровой практики в «Лос-Анджелес Лейкерс» может сказаться на выступлении центровогоза сборную России.«Роль Мозгова в сборной России сложно переоценить. Он ключевой игрок команды, один из лучших центровых Европы. То, что Тимофей не будет играть за «Лейкерс» в регулярном сезоне, не очень хорошо. Последние два сезона он получает мало игрового времени в НБА, что сказывается на его действиях на площадке. В квалификации Евробаскета-2017 Мозгов действовал не так уверенно, как раньше. С другой стороны, я надеюсь, что он наберёт кондиции через товарищеские игры сборной. Но повторюсь – радости от того, что наш лучший игрок сидит на скамейке запасных, я не испытываю. Что бы ни говорил его агент», – приводят слова Носова «Известия».