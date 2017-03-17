Кортни Ли: мы пытаемся выигрывать

В последних восьми матчах регулярного чемпионата «Нью-Йорк Никс» одержал всего лишь две победы, при этом дважды уступив главному аутсайдеру лиги в этом сезоне — «Бруклин Нетс».Такие результаты команды заставили многих говорить о возможном сливе концовки регулярного чемпионата со стороны команды Джеффа Хорнасека ради получения пиков на драфте-2017. Спекуляции на эту тему прекратил защитник команды, заявив, что это не так.«Мы пытаемся выигрывать», — коротко ответил баскетболист в интервью ESPN после поражения от «Бруклина».