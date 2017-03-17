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175 лет назад 2016
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Кортни Ли: мы пытаемся выигрывать

17 марта 2017, пятница. 17:49. Баскетбол
В последних восьми матчах регулярного чемпионата «Нью-Йорк Никс» одержал всего лишь две победы, при этом дважды уступив главному аутсайдеру лиги в этом сезоне — «Бруклин Нетс».

Такие результаты команды заставили многих говорить о возможном сливе концовки регулярного чемпионата со стороны команды Джеффа Хорнасека ради получения пиков на драфте-2017. Спекуляции на эту тему прекратил защитник команды Кортни Ли, заявив, что это не так.

«Мы пытаемся выигрывать», — коротко ответил баскетболист в интервью ESPN после поражения от «Бруклина».
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Кортни Ли
Новости. Баскетбол
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