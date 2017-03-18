ЦСКА проиграл «Басконии» в Евролиге, Де Коло набрал 22 очка и отдал 6 передач

ЦСКА потерпел поражение от «Басконии» со счётом 78:79 в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Германии.Всю вторую половину встречи ЦСКА находился в положении проигрывающей команды, то сокращая отставание до минимума, то вновь отпуская хозяев в отрыв до 9 очков. За 40 секунд до сирены Милошу Теодосичу удалось вывести свою команду вперёд, но «армейцы» не сумели удержать победу — уже в следующей после тайм-аута атаке Шейн Ларкин принёс «Басконии» решающие очки.Самым результативным в составе российской команды стал, который набрал 22 очка, а также прибавил к ним 6 передач и 1 подбор.