Итудис: ЦСКА подломила третья четверть, в которой «Баскония» набрала 27 очков

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение команды от «Басконии» (78:79) в выездном матче Евролиги.«Поздравляю «Басконию». Победа могла достаться обеим командам. Мы могли выиграть и говорить, что заслужили успех, но он заслуженно достался «Басконии». Это был равный матч, который в целом контролировали соперники. Очевидно, что нас подломила третья четверть, в которой мы пропустили 27 очков. Это был единственный отрезок, на котором «Баскония» попадала издали, забросив 4 из 7 трёхочковых. В остальном мы следовали своему оборонительному плану и имели шансы», — приводит слова Итудиса пресс-служба клуба.