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Сито Алонсо: победа «Басконии» над ЦСКА — наполовину заслуга наших болельщиков

18 марта 2017, суббота. 03:28. Баскетбол
Главный тренер «Басконии» Сито Алонсо прокомментировал победу над ЦСКА со счётом 79:78 в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мои поздравления нашим болельщикам. Это был невероятный матч. Фанаты прекрасно знали, насколько для нас важен этот матч. Когда у нас возникали проблемы по ходу встречи, они очень мощно поддерживали нас, и мои игроки это ощущали. Эта победа — наполовину заслуга болельщиков.

Мы играли с верой в собственные силы и возможности. Мы набрали не так много очков, смазали несколько открытых бросков, но мы боролись до конца и подошли к последней минуте, контролируя игру. Мы заслужили эту победу. Когда я говорю „мы“, то имею в виду всех болельщиков и игроков. Мы очень счастливы», — приводит слова Алонсо официальный сайт Евролиги.
Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
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