«Чикаго» проиграл седьмой матч из восьми последних, уступив «Вашингтону»

«Вашингтон Уизардс» обыграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 112:107 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал Брэдли Бил, на счету которого 24 очка. Джейсон Смит набрал 17 очков, Джон Уолл оформил дабл-дабл из 14 очков и 20 передач. У «Чикаго» 28 очков на счету Джимми Батлера, а Робин Лопес оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.
Это поражение стало для «Буллз» седьмым в последних восьми матчах.