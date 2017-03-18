«Орландо» прервал серию из четырёх поражений, одолев «Финикс»

«Орландо Мэджик» победил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 109:103 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе «Орландо» стал Эван Фурнье, набравший 25 очков. По дабл-даблу оформили Никола Вучевич (18 очков, 17 подборов) и Элфрид Пэйтон (10 очков, 11 передач). За «Финикс» 26 очков набрал Ти Джей Уоррен, 19 — у Тайлера Юлиса
Благодаря этой победе «Орландо» прервал серию из четырёх поражений.