«Лейкерс» продлили свою неудачную серию, проиграв «Милуоки»

«Милуоки Бакс» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Стэйплс-Центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 107:103 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе «Милуоки» стал Крис Миддлтон, набравший 30 очков. Яннис Адетокунбо набрал 26 очков. У «Лейкерс» 21 очко в активе Джордана Кларксона, 18 — у Ивицы Зубаца.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
Это поражение стало для калифорнийцев 4-м подряд и 12-м в последних 13 матчах. «Милуоки» выиграл 8-ю встречу из последних 9.