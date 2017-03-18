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175 лет назад 2016
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«Лейкерс» четвёртый сезон подряд не вышли в плей-офф

18 марта 2017, суббота. 12:13. Баскетбол
«Лос-Анджелес Лейкерс» после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» довели соотношение побед и поражений до 20-49 и стали второй командой лиги после «Бруклин Нетс», потерявшей теоретические шансы на выход в плей-офф.

Таким образом, «Лейкерс» завершат сезон после регулярного чемпионата уже четвёртый год подряд. За всю предыдущую историю существования организации с 1947 года «Лейкерс» никогда не пропускали плей-офф более двух раз кряду. Всего команда выходила в плей-офф 60 раз за 69 сезонов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс
Новости. Баскетбол
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