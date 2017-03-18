Карлайл: против «Филадельфии» «Даллас» провёл худший матч в сезоне

Главный тренер «Даллас Маверикс»остался крайне недоволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфия Сиксерс».«На данный момент это худший матч «Далласа» в нынешнем сезоне с точки зрения энергии, желания и командного взаимодействия. Соперник переиграл нас по всем параметрам. Всем нам нужно посмотреть на себя в зеркало. Я не буду списывать провал на то, что это был не наш день. Такой игре не может быть оправданий», – цитирует Карлайла ESPN.Встреча завершилась поражением «Далласа» со счётом 74:116.