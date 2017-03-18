Дюрант получил картофелину с пожеланиями выздоровления

Восстанавливающийся после травмы ноги лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз»получил в подарок картофелину с надписью «Желаю скорейшего выздоровления, Кевин. Надеюсь, это картофелина облегчит твою боль». Оригинальное сообщение послал анонимный болельщик, воспользовавшись услугами компании, которая предлагает клиентам доставку их сообщений на различных овощах.Ранее аналогичные пожелания на картофеле получали центровой «Майами Хит» Хассан Уайтсайд, мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки и мощный форвард «Шарлотт Хорнетс» Фрэнк Камински.