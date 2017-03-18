В. Карасёв: сложно выкладываться на 100%, когда ведёшь 20-30 очков

Главный тренер «Зенита»прокомментировал сегодняшний успех в матче Единой лиги ВТБ против «Пармы» (101:72).«Главное, что сегодня мы победили. Местами мы показывали хорошую игру в защите и интересное нападение. Понятно, что, когда ты ведёшь 20-30 очков, сложно выкладываться на все 100 %, как бы мы ни пытались это донести до игроков. Хорошо, что сыграли большой ротацией, дали всем почувствовать игру, потому что следующий матч против «Локомотива» для нас очень важен. Мы трижды уступили им в этом сезоне.Самое главное, чтобы у нас был полный состав, и мы смогли показать свой баскетбол. У нас травмирован Маркович, сегодня ногу подвернул Карасёв. Главной задачей докторов будет подвести их к этой игре, чтобы у нас была хорошая ротация, чтобы мы могли бежать, играть агрессивно на периметре, ведь в позиционной игре мы уступаем «Локомотиву». Если мы сможем навязать свою игру с быстрыми переходами, забьём свои свободные мячи, то нам будет гораздо легче. С Харпером, если все будут в строю, у нас может получиться», — приводит слова Карасёва официальный сайт клуба.