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175 лет назад 2016
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Фридзон: представляю сборную России, потому не должен подавать плохой пример

18 марта 2017, суббота. 22:51. Баскетбол
Защитник ЦСКА Виталий Фридзон рассказал о своём отношении к сборной, а также о своём образе жизни за пределами баскетбольной площадки.

«Что для меня важнее — карьера в сборной или клубе? В сборной я уже 14 лет, она для меня много значит. Я люблю свою страну, она меня вырастила и воспитала. Выступаю за сборную не из-за денег, а просто за страну. В клубе другие эмоции, потому что там много иностранцев, разные менталитеты. Сравнивать тяжело, но и там и там стараюсь выкладываться на 100 %.

Жизнь вне баскетбола? Я не так часто посещаю светские мероприятия, так как много игр и перелётов. Если приглашают на благотворительные вечера, с удовольствием иду. Но во всяких балаганах не участвую. Я представляю сборную и не должен подавать плохой пример молодёжи.

Не люблю скандалы, люблю своё дело. Баскетбол — моя жизнь. Хочу, чтобы меня знали как спортсмена, который не был замечен в потасовках», — рассказал Фридзон в интервью Sportfm.
Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол ПБК ЦСКА Виталий Фридзон
Новости. Баскетбол
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