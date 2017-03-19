«Чикаго» оказался сильнее «Юты», Батлер набрал 23 очка, Портис — 22

В матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» на домашнем паркете выиграл у «Юты Джаз» со счётом 95:86.«Юта» завершила первую четверть с перевесом в 7 очков и лидировала на протяжении большей части встречи. В заключительном периоде «Буллз» сумели перехватить инициативу и удержать преимущество до финальной сирены.Самыми результативными игроками встречи сталииз «Чикаго», набравшие соответственно 23 и 22 очка. В составе «Юты» лучшим с 18 очками оказался