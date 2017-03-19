Донован: на мои решения не влияет статистика Уэстбрука

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер»заявил, что принимает решения, основываясь исключительно на командных интересах. В поединке с «Сакраменто Кингз» (110:94) лидер командыпокинул площадку лишь за 58 секунд до финальной сирены.«Я не слежу за статистикой во время игры. Принимая решения, я не основываюсь на чьей-либо статистике. Я просто пытаюсь помочь команде победить и сыграть как можно лучше», – приводит слова Донована ESPN.Напомним, что в игре с «Кингз» Уэстбруку не хватило двух подборов до 35-го трипл-дабла в этом сезоне.