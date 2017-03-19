Керр: Дюрант добился прогресса в восстановлении после травмы колена

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр перед матчем с «Милуоки Бакс» (117:92) рассказал о восстановлении форварда команды Кевина Дюранта после травмы колена.
«Я наблюдал за Кевином, когда сегодня он делал броски в прыжке. Я помню, как он бросал, сидя в кресле, затем просто бросал. Теперь он делает броски в прыжке. Так что он добился значительного прогресса. Это здорово», – приводит слова Керра ESPN.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант отправится вместе с командой в гостевое двухматчевое турне, в ходе которого калифорнийцы встретятся с «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс».