«Нижний Новгород» сыграл вничью с 10-й командой Суперлиги МБА

«Нижний Новгород» в гостях сыграл вничью с московским клубом МБА со счётом 71:71 в товарищеском матче.МБА завершил регулярное первенство Суперлиги А на 10-м месте и сейчас готовится к Кубку Сибур», на котором будут разыграны места по итогам чемпионата Суперлиги начиная с пятого. «НН» же имеет паузу в матчах Единой лиги ВТБ до 26 марта.Товарищеский матчМБА: Афанасьев (15), Бабынин (14), Кузнецов (13), Сопин (8), Торопов (8), Тихонин (6), Клюндиков (4), Гаврилов (3)«Нижний Новгород»: Бойнтон (14), Марихин (12), Гудумак (11), Попов (11), Губанов (10), Вене (5), Викторов (4), Жбанов (2), Узинский (2).