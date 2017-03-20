«Барселона» и «Галатасарай» готовы предложить контракт Параховскому

Испанская «Барселона» и турецкий «Галатасарай» нацелены на центрового УНИКСа. Контракт белоруса с казанским клубом истекает грядущим летом, и другие клубы готовы предложить ему контракт, сообщают «Известия».В то же время, по данным источника, Параховский может остаться в УНИКСе, если клуб предложит ему контракт на лучших условиях, чем нынешний. За 29-летнего центрового готовы побороться также другие клубы Единой лиги ВТБ.В текущем розыгрыше Евролиги Параховский набирает 11,6 очка и совершает 2,6 подбора в среднем за игру.