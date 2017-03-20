Леброн Джеймс: не думаю, что НБА сможет решить проблему с расписанием матчей

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поддержал решение главного тренера Тайрона Лю провести матч регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (78:108) без основных игроков.
«Не думаю, что НБА сможет что-то сделать с этим. Конечно, нет ничего хорошего в том, что некоторым парням приходится пропускать матчи, чтобы отдохнуть. Но некоторым парням нужно отдыхать.
Это долгий и напряжённый сезон, и я думаю, что НБА делает отличную работу, составляя расписание. Они стараются сделать его как можно лучше. Вам всё равно придётся проводить по два матча за два дня. Задача тренера состоит в том, чтобы соревноваться за чемпионство, а не за отдельно взятую игру регулярного чемпионата.
Отстой, когда ты пропускаешь матчи. Потому что некоторые игры твоя команда проводит лишь раз в каком-то городе или встречается с определённой командой только один раз на её паркете. Лично я готов играть в каждом матче. Я хотел выйти на паркет в поединке с «Клипперс», но Тайрон Лю решил дать мне отдохнуть. Я соглашаюсь с тренером, потому что он никогда не подводил меня», – приводит слова Джеймса ESPN.