Д'Анджело Расселл: готов приносить пользу команде на любой позиции

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл прокомментировал своё выступление в матче с «Кливленд Кавальерс» (120:125), в котором он действовал на позиции атакующего защитника.
«Мне кажется, когда ты играешь на позиции атакующего защитника, ты должен набирать очки или создавать моменты для партнёров по команде. Действуя на позиции разыгрывающего, сложно быть агрессивным и набирать очки, потому что тебе всегда нужно отдать хотя бы одну передачу. Но, независимо от того, на какой позиции я играю, буду стараться приносить команде максимальную пользу», – приводит слова Расселла ESPN.
Напомним, что в поединке с «Кливлендом» Д'Анджело обновил личный рекорд результативности, набрав 40 очков.