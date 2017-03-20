Попович: в этом году мы проиграли лишь два матча полным составом

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс»рассказал, что постоянные травмы мешают его команде показать свой максимум.«Наш основной состав мы использовали последний раз в матче с «Атлантой» в начале года. Второе поражение, которое мы потерпели, играя полным составом, случилось в поединке с «Мемфисом». Так что в этом календарном году мы пока проиграли лишь два раза, используя основу. Это успокаивает», – приводит слова Поповича ESPN.На данный момент «Сан-Антонио» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.