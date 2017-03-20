«Финал четырёх» женской Евролиги-2016/17 пройдёт в Екатеринбурге

«Финал четырёх» женской Евролиги сезона-2016/17 пройдёт в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт ФИБА. Турнир пройдёт с 14 по 16 апреля.В «Финале четырёх» примут участие екатеринбургский УГМК, курское «Динамо», турецкий «Фенербахче» и чешская «Прага». В полуфинальных матчах «Динамо» сыграет с «Прагой», а УГМК с «Фенербахче». Полуфиналы пройдут 14 апреля, финал и матч за третье место — 16-го.УГМК является действующим чемпионом Евролиги, всего на счету клуба три чемпионских титула в этом турнире.