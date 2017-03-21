Между игроками «Голден Стэйт» и «Оклахома-Сити» произошла потасовка

В конце второй четверти поединка регулярного чемпионата НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз» случилась потасовка.Инцидент произошёл, когда лидер «Уорриорз»и защитник «Тандер»занимали место перед спорным мячом. Карри и Кристон начали толкать друг друга, после чего в конфликт вмешались другие игроки команд.В итоге рефери наказали Карри, Кристона, а такжетехническими фолами.