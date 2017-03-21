Док Риверс: не хочу зацикливаться на турнирном положении «Клипперс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс»после победы над «Нью-Йорк Никс» (114:105) поделился соображениями насчёт шансов своей команды занять четвёртое место по итогам регулярного чемпионата.«Это важно. Я бы хотел, чтобы мы вошли в четвёрку. Но я не собираюсь зацикливаться на этом. Постараюсь сделать команду лучше в каждой игре, а затем мы посмотрим, где в итоге окажемся», – приводит слова Риверса ESPN.На данный момент «Клипперс» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Юта Джаз», занимающий четвёртое место, имеет в своём активе лишь на одну победу больше.