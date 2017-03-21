Эффектные данки Роулэнда и Шведа – в превью матча «Химки» – ЦСКА

Баскетбольный клуб «Химки» представил ролик к предстоящему матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который состоится 27 марта на домашнем паркете подмосковной команды.В видео представлены моменты с участием защитников, центрового, а также других игроков «Химок».