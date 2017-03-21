Новым тренером сборной Боснии назначен Душко Вуйошевич

назначен новым главным тренером сборной Боснии, сообщает Sportando.На данный момент специалист из Черногории является наставником команды «Лимож», однако ожидается, что по окончании текущего сезона он покинет французский клуб.Российским болельщикам Вуйошевич знаком по работе в ЦСКА в 2010 году, откуда он ушёл в «Партизан», который возглавлял с 2010 по 2015 год. С 2015-го черногорец занимает пост наставника «Лиможа». Также он работал с такими командами, как «Црвена Звезда», «Гранада», «Брешия» и другими.