Бросок Брука Лопеса с сиреной принёс «Бруклину» победу над «Детройтом»

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 98:96 в пользу хозяев. Победу «Нетс» принёс точный бросок с сиреной Брука Лопеса, который в итоге стал самым результативным игроком в своей команде, набрав 29 очков. Ещё 15 очков в активе Кариса ЛеВерта.
За «Детройт» 24 очка набрал Тобиас Харрис, ещё 19 — Кентавиус Колдуэлл-Поуп. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 13 очков и 17 подборов.