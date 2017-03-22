«Торонто» победил «Чикаго», отыграв «-15» за одну четверть, у Дерозана — 42 очка

«Торонто Рэпторс» вырвал победу у «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась в овертайме со счётом 122:120 в пользу хозяев. Перед четвёртой четвертью преимущество «Буллз» составляло 15 очков, однако «Рэпторс» ликвидировали это отставание и дожали соперника.Самым результативным игроком у «Торонто» стал, набравший 42 очка. Ещё 19 очков на счету Кори Джозефа. В составе «Чикаго» Джимми Батлер набрал 37 очков и сделал 10 подборов, в активе Рэджона Рондо 24 очка.