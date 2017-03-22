Серж Ибака и Робин Лопес были удалены за драку во время матча

Мощный форвард «Торонто Рэпторс»и центровой «Чикаго Буллз»были удалены с площадки за драку, возникшую в третьей четверти матча регулярного чемпионата между их командами. Инцидент спровоцировал толчок Ибаки локтем в спину Лопесу после борьбы за подбор. В ответ центровой грубо выбил мяч из рук форварда. После этого, несмотря на вмешательство других игроков и судей, соперники попытались нанести друг другу удары руками, но Лопес вообще не попал в цель, а Ибака лишь слегка задел голову оппонента.