Уолтон: не хочу, чтобы Рэндл и Нэнс-младший бросали много трёхочковых

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс»рассказал, что не планирует часто задействовать форвардовна трёхочковой линии.«Бросать трёхочковые – это хорошо, но Джулиус и Ларри умеют намного лучше делать другие вещи. Их игра не должна быть сосредоточена на трёхочковой линии. Они являются отличными игроками, физически развитыми и очень универсальными. На них всегда можно положиться, когда время на атаку подходит к концу», – приводит слова Уолтона Orange County Register.